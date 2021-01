GF Vip, Andrea Zenga parla del padre Walter: “Non c’è mai stato”

Andrea Zenga, all’interno della casa del GF Vip, parla del padre Walter Zenga e del loro rapporto pressoché inesistente: le sue parole

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip si è cercato di scoprire qualcosa in più su uno degli ultimi concorrenti entrati, Andrea Zenga. Suo padre è il noto calciatore Walter Zenga con il quale però il giovane non ha un reale rapporto. Ne ha parlato all’interno della casa e in modo più approfondito insieme ad Alfonso Signorini. Un video ha mostrato le parole che Andrea ha utilizzato per descrivere la loro relazione e di quanto sia stato assente il padre nel corso della sua vita. “Non ho ricordi con lui“, ha affermato.

L’assenza di Walter Zenga nella vita del figlio Andrea

“Quando ero piccolo lo sentivo ogni tanto, dopo i 13 anni sarà capitato solo un paio di volte“, con queste parole Andrea Zenga racconta di come non esista un vero rapporto padre e figlio tra lui e Walter Zenga. Nonostante questo il giovane non si esprime con rammarico o tensione, anzi. Sottolineando come non sia un tentativo di vittimismo dichiara di non sentire la mancanza del padre poiché quest’ultimo non c’è mai stato nei momenti più importanti della sua vita.

“Mi reputo fortunato perché sono cresciuto con mia madre che ha due attributi così perché ha cresciuto me e mio fratello. Chi non c’è stato e vuole entrare nella mia vita deve farlo perché lo vuole davvero“, ribadisce. Rispondendo alle domande del conduttore ha più volte affermato come non conservi rancore, né tantomeno senta la necessità di tentare un approccio. “Deve essere il padre a fare il primo passo. Io e mio fratello siamo figli suoi, perché dovremmo cercare chi non c’è stato nei momenti importanti?“.

Il loro ultimo incontro risale allo scorso anno al matrimonio del fratello maggiore. I due si sono brevemente scambiati un saluto per proseguire ognuno per la propria strada. Per questo motivo Andrea non crede che il padre possa decidere di fare un passo verso di lui proprio al Grande Fratello. Nonostante Alfonso Signorini sembri deciso a farlo accadere.