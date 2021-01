Grande Fratello. Antonella Elia a Samantha De Grenet: “Sei una borgatara ripulita”

Antonella Elia e Samantha De Grenet. Scintille durante l’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip. Le showgirl non se le mandano a dire

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 4 gennaio, ha offerto uno spettacolo impietoso e di dubbio gusto al pubblico italiano. Due professioniste, due donne che calcano lo spettacolo entrambe da più di 25 anni, due showgirl conosciutissime, si sono confrontate faccia a faccia per mettere il punto sulle loro divergenze in merito alla loro partecipazione come concorrenti nella casa più spiata d’Italia.

Samantha De Grenet è ancora in gara. Antonella Elia partecipa dallo studio come opinionista. A quest’ultima è stata data la possibilità di poter rientrare ed affrontare l’ex coinquilina vip. Si è tolta qualche sassolino dalla scarpa ma usa toni e appellativi al limite della decenza.

Antonella Elia a Samatha De Grenet: “Sei la reginetta del Gorgonzola”

Mossa sicuramente da risentimento a causa delle cattiverie rivoltele dalla De Grenet all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha deciso di rispondere a tono. L’emotività l’ha sicuramente sopraffatta poiché il loro confronto può essere definito in tutti modi tranne che edificante, signorile o educato. Accusata di body shaming.

“Sei la regina dell’arroganza. Chi ti credi di essere, sto cavolo?” – esordisce la Elia. E continua: “Sei un po’ ingrassata, stai cedendo al peso dell’età? Sei la reginetta del Gorgonzola”. Si rivolge poi agli spettatori: “Pubblico, che figo, sono dentro la casa e c’ho davanti una str**za. Ed è bellissimo darle della str**za. Sei solo una str**za, una borgatara ripulita male”.

La risposta della De Grenet è stata impietosa: “Non m’interessa quello che dici. Sono 20 cm più alta di te. Una tigre non si gira se abbaia un cane”. Interrotte dal conduttore Alfonso Signorini, hanno offerto una pagina televisiva di cui si poteva fare sicuramente a meno per i toni e i messaggi poco educati e gentili e sulle modalità con cui mettere fino ad un alterco.

Giacomo Urtis è l’ultimo concorrente escluso dalla casa. La prossima puntata promette altri scontri accesi. Questa settimana sono ben 9 le persona finite in nomination e che affronteranno il televoto: Dayane, Giulia, Mario, Tommaso, Maria Teresa, Samantha, Andrea Zenga, Stefania e Rosalinda. Chi dirà addio alla casa?