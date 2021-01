Grease? “Sessista, omofobo e misogino”. Bufera sul web

Anche il noto musical romantico del 1978 è entrato nel mirino dei revisionisti del politically correct. A seguire i motivi.

A-wop-bop-a-loo-bop-a-wop-bam-boom! The Grease 40th Anniversary Editions are here! Get yours today on 4K UHD, Blu-ray and Digital: https://t.co/0aSAQejZNf pic.twitter.com/3OTAA20GiJ — Grease (@GoGrease) April 24, 2018

Le critiche e le polemiche del web non hanno risparmiato neanche la pellicola cult americana del 1978. Il flaming è cominciato durante la sera di Santo Stefano, quando la BBC1 ha trasmesso il musical, ambientato intorno agli anni ’60. A distanza di trentadue anni, il film continua trascinare a sé migliaia di ascolti; e le sue repliche non stancano mai: è tra i musical più amati al mondo. Tuttavia, il 26 dicembre dello scorso anno, la sua apparizione sugli schermi televisivi ha provocato un’ondata di indignazione e proteste. In merito, il tabloid britannico Daily Mail ha denunciato la notizia: l’articolo riporta l’effetto valanga dei commenti e thread negativi pubblicati su Twitter.

Grease? Non è politically correct: “sessista, omofobo e misogiro.” La bufera sul web: tutta colpa di Sandy e Danny.

Hey, pretty nifty! #Grease is one of 25 films that have just been added to the National Film Registry of the Library of Congress! #NatFilmRegistry https://t.co/dpn0vkRJf5 pic.twitter.com/it4n624KT9 — Grease (@GoGrease) December 14, 2020

Sessista, omofobo, misogino, eccessivamente bianco: sono queste le accuse mosse al film. “Non è politically correct” è il riassunto del dissenso sul web; ma cosa ha innescato esattamente il «processo social» al musical diretto da Randal Kleiser e interpretato egregiamente da John Travolta e da Olivia Newton-John? Secondo quanto riporta il notiziario Daily Mail, gli utenti indignati incolpano Sandy e Danny, i protagonisti del film. A finire nel mirino sono le scene più iconiche dell’opera. Difatti, gli utenti hanno gridato alla rimozione definitiva dell’intera storia d’amore tra i due liceali della California. La loro frequentazione, durante il ’58, è stata etichettata come pericolosa per incitamento allo stupro o per la normalizzazione della violenza sessuale.

Non sono piaciute nemmeno la scena in cui un amico di Danny, Putzie, si sdraia sul pavimento per fissare l’intimo celato nelle gonne a ruota delle studentesse. Le proteste sono indirizzate anche all’annunciatore radiofonico Vince Fontaine, il quale sconsiglia ai ballerini di formare coppie dello stesso sesso. La polemica riguarda soprattutto la scena finale, quando al celebre “Tell me about it… Stud!, in italiano reso con “Dimmi tutto… cocco!”, Sandy abbandona il look da ragazza della porta accanto e si presenta nella veste più ribelle e trasgressiva; indossando i simbolici e attillatissimi pantaloni di pelle.

Bocciato completamente dagli utenti, il film cult è assolutamente da abolire: alcuni chiedono la sua rimozione definitiva dagli schermi televisivi.

