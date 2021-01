Juliana Moreira, visione angelica: il suo sorriso toglie il fiato FOTO

Juliana Moreira, visione angelica: il suo sorriso toglie il fiato. La showgirl brasiliana ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Juliana Moreira è una delle showgirl più amate della nostra televisione. È arrivata in Italia nel 2005: ha esordito nella televisione italiana su canale 5 nella trasmissione di Antonio Ricci. Dopo il successo dello show che veniva condotto da Teo Mammuccari, ha partecipato all’edizione autunnale della trasmissione e allo spin-off in onda in prima serata Cultura Moderna Slurp, successivamente anche alla versione estiva.

Juliana Moreira fa impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Dal 2007 è stata promossa come conduttrice insieme a Lydie Pages e al Gabibbo di tre speciali di Paperissima, per poi essere promossa a conduttrice principale di Paperissima Sprint nella stagione 2008-2009. Nel gennaio del 2010 ha condotto in prima serata su Italia 1 Matricole & Meteore e nel maggio 2010 è stata concorrente fissa di Fenomenal, nuovo show di Teo Mammuccari. Nel 2011 l’abbiamo vista nuovamente a condurre Paperissima Sprint e nel 2012 ha partecipato a Colorado. Dal 2015 ha preso parte come concorrente alla seconda edizione del programma “Sì può fare” condotto da Carlo Conti.

Dal 2017 Juliana è sposata con Edoardo Stoppa, con cui ha avuto due meravigliosi figli: La Sophie nata nel 2011 e Sol Gabriel nato in agosto 2016.