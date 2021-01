Justine Mattera, gambe da infarto e trasparenza pericolosissima – FOTO

Justine Mattera in una serie di scatti su Instagram che confermano il suo fascino intramontabile: fisico bollente che l’abito non contiene

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

In questo 2021, compirà 50 primavere. Ma la bellezza di Justine Mattera rimane sempre uguale, anzi, sembra migliorare con il passare del tempo. La soubrette di origini americane, ormai italiana d’adozione da circa metà della sua vita, è diventata da tempo un’icona di fascino e sensualità. Merito dei doni di madre Natura, certo, ma anche della sua grande attenzione per la sua forma fisica, costante anche in periodi in cui l’attività motoria è soggetta a ovvie limitazioni. I risultati, come sempre, lasciano senza fiato.

Justine Mattera, si sogna prima con le gambe e poi con il lato A in trasparenza: illegale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine espone negli scatti che posta su Instagram il solito tocco fatto di grande sensualità ed eleganza. Un tris di foto, quest’oggi, che ci permettono di ammirarla in tutta la sua bellezza. Iniziando da gambe semplicemente perfette, che fanno la loro comparsa al di sotto di un vestito semplice ma che le conferisce ulteriore fascino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Per finire poi, evidenziando le sue forme accattivanti al di sotto dello stesso abito, con un dettaglio visibile grazie a una trasparenza maliziosa più che mai. Intramontabile Justine, un altro colpo ben assestato alle coronarie dei suoi fan, che gradiscono.