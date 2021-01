Nessun freno per Justine Mattera, che si diverte ad offrire ai followers uno scatto super piccante: con una lingerie in pizzo, la conduttrice è bella da far invidia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

“Preparo le calze e si parte...”, scrive Justine Mattera nel suo ultimo post di Instagram. La showgirl, con indosso una lingerie in pizzo, regala agli utenti un vero e proprio spettacolo a luci rosse. Nello scatto, la conduttrice è intenta ad indossare la calze nere, ma ai followers cade inevitabilmente l’occhio sulla scollatura. Il body esplosivo, decisamente scollato, valorizza in maniera impeccabile il décolleté generoso, regalando una visione impagabile. Solo commenti di apprezzamento per lei: “Splendida“, “Ma quanta abbondanza“, scrivono i fan.

LEGGI ANCHE —> Dramma per Fabrizio Corona, rischia di perdere la vista e telefona a un sensitivo

Justine Mattera, a 50 anni è ancora una femme fatale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

LEGGI ANCHE —> Justine Mattera, gambe da infarto e trasparenza pericolosissima – FOTO

La showgirl americana, prossima al compimento dei 50 anni, sfoggia ancora un fisico che fa invidia alle più giovani. Justine, che su Instagram non perde mai l’occasione di mostrarsi in tutta la propria bellezza, entusiasma i followers a colpi di foto e video. Ed il risultato è davvero sensazionale.

Senza dubbio, per mantenere un corpo così tonico e atletico, la conduttrice dedica parte del suo tempo all’attività fisica e alla cura di sé. Di recente, la Mattera si è mostrata in un outfit sportivo, indossando una tuta da ciclista che non lasciava nulla all’immaginazione. Le sue curve sensuali e prosperose hanno ottenuto il boom di likes.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

La showgirl è il sogno proibito di tutti i suoi followers, che non mancano di farglielo notare. Gli apprezzamenti sotto ai suoi post sono ormai una regola fissa: “Wow che schianto!“, “Unica“, si legge fra i commenti.