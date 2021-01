Karina Cascella cambia look: diamoci un taglio! – FOTO

Karina condivide con i suoi fans il cambio look: una pazzia su cui rifletteva da tanto e che finalmente è riuscita a fare!

L’influencer scrive: “Ci ho pensato bene..ho riflettuto su quello che mi spinge spesso a cambiare look ai miei capelli.. Dalla lunghezza, al taglio, al colore. Mi son detta che forse c’è qualcosa di cui sono insoddisfatta, qualcosa che non mi piace di me, che mi spinge a rivoluzionare continuamente il mio look“.

E ancora: “Sono giunta alla conclusione che sono semplicemente donna e come tale sono semplicemente incontrollabile“.

La Cascella con il suo nuovo stile e il suo outfit casual, ma curato ha ottenuto più di 4.000 like e 100 commenti in circa un’ora.

Karina Cascella contro la ex del padre di sua figlia: “Per tutti noi è stata la delusione più grande“.

I fans hanno notato un distaccamento tra Karina e la ex compagna del padre di sua figlia.

Karina Cascella, Max Colombo, Salvatore Angelucci, Alessandra Gallocchio e la piccola Ginevra hanno sempre dato una bella immagine di famiglia allargata, ma improvvisamente la Cascella tuona contro Alessandra: “Per tutti noi è stata la delusione più grande”.

Oltre questa frecciatina e l’unfollow delle due su Instagram non è uscito nient’altro e i seguaci ipotizzano un tradimento.

Tutto il pubblico, che da sempre è affezionato alla loro storia, è rimasto incredulo, visto il loro rapporto unito e le vacanze estive che hanno passato insieme, anche in compagnia dei Rodriguez.