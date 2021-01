Kim Kardashian è ormai una sentenza di bellezza inarrivabile su Instagram: i fan restano sbalorditi di fronte al lancio della nuova moda

Un’imprenditrice solo per “cuori forti”, la bellissima Kim Kardashian, protagonista assoluta su Instagram con il lancio della nuova moda. Per i pensieri dei follower appare certamente una sentenza “senza freni”, costellata da un paesaggio di forme “bollenti”.

Guai a mettere in discussione la sua bellezza travolgente, che sembra rinnovarsi di giorno in giorno. D’altronde parliamo di una star di origini californiane e dunque il massimo della vita per gli amanti della sensualitĂ piĂą pura e trasgressiva. Così Kim ha conquistato definitivamente il web, a colpi di luce propria e bellezza “venaria”, solo per poche elette.

E’ salita in cattedra grazie ad una professionalitĂ alla base della sua avvenenza mediatica. La scuola di avvocatura la tiene impegnata per tutta la giornata, lasciando poco spazio alla vita privata e alla relazione con Kanye West, in crisi durante il periodo estivo, ma con un legame sentimentale tutt’altro che in discussione, secondo fonti popolari a loro vicine

Kim Kardashian, fascino travolgente su Instagram: una sentenza

La celebritĂ di Kim Kardashian è un valore “cristallino” nel mondo dello spettacolo. Dopo il “richiamo” dell’amore sentimentale continua a mietere successo mediatico il reality californiano “A Passo coi Kardashian”. Un’opera televisiva, divenuta ormai seguitissima nelle case statunitensi e che mette al centro dell’attenzione le simpatiche vicende di casa Kim.

Qualche skatch della simpatica opera teatrale giunge ai nostri occhi, mentre Kim riempie il cuore dei follower di gioia, ammiccando sorrisi e relax in “dolce” compagnia di figli e parenti. Un successo incredibile divenuto realtĂ dopo la straripante scalata al “potere” mediatico.

Nell’ultima foto in formato sexy per Kim Kardashian, i quasi 200 milioni di follower non sono riusciti a trattenere il fiato di fronte alla bellezza travolgente della superstar statunitense, da poco 40enne, ma ancora con il talento e la classe sopraffina di una “campionessa” della moda.

Kim Kardashian ha lanciato una nuova linea intima di collezione, posando con un body basics “rovente”. Le misure “extra large” della biancheria non lasciano spazio alle parole e ad un fisico devastante, sinonimo di perfezione assoluta, dominato in lungo e in largo da curve “pericolose”