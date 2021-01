Le Donatella, balletto davanti alla tv | Poi il finale esilarante – VIDEO

Nuovo video pubblicato tramite il proprio profilo da Le Donatella: all’interno del filmato un balletto dal finale molto divertente

Le Donatella sono un duo musicale inscindibile. Dai tempi della loro partecipazione al talent show, X Factor, ad oggi i loro fan vedono le gemelle Provvedi più unite che mai. Basti vedere il simpatico video pubblicato poche ore fa sul proprio profilo Instagram. Insomma, un inizio di anno all’insegna della simpatia.

Invece il loro 2020, come quello di molte persone, non è stato tra i più memorabili di sempre, per usare un eufemismo. Giorgio De Stefano, compagno di Silvia Provvedi, è stato arrestato poco prima della nascita della loro figlia, la piccola Nicole. Un brutto colpo per Silvia, che sta crescendo la bimba senza il padre vicino.

Le Donatella, Silvia Provvedi: “Mia figlia è felice nonostante tutto”