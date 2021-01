Lucilla Agosti, intimo da perdere la testa. Il web impazzisce: “Vedo solo…” – FOTO

Lo scatto in intimo pubblicato da Lucilla Agosti scatena le reazioni del popolo di Instagram. La conduttrice, in posa sul proprio letto, è uno spettacolo a luci rosse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

“La mia casa è tutta colorata. La vostra com’è?“, chiede Lucilla Agosti tramite il suo ultimo post Instagram. I fan, tuttavia, non riescono proprio a guardare l’arredamento se di mezzo c’è lei. In intimo, e in una posa davvero strepitosa, la conduttrice cattura inevitabilmente le attenzioni degli utenti, scatenando le loro fantasie più proibite. Fisico da urlo e seno in vista per la Agosti, che viene sommersa da lusinghe e complimenti. “Sei bellissima” – scrive un utente, mentre un altro aggiunge – “Io vedo solo te!“.

