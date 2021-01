Ludovica Pagani: indosso soltanto un cappello, è disarmante – FOTO

La bellezza disarmante della modella Ludovica Pagani si amplifica nel suo ultimo scatto. La sorpresa? Indossa soltanto un cappello.

La modella di origini bergamasche, Ludovica Pagani, nell’ultima settimana ha condiviso con i suoi ammiratori un paio di scatti dai tratti prettamente minimali. Fra questi, risalta in entrambi un singolo accessorio a tratteggiare i contorni del suo carisma. Meno di una settimana fa, l’ipotetica rivale di Diletta Leotta, si è mostrata ricoperta da asciugamani di colore bianco lasciando emergere, come dettaglio principale, un gioiello firmato dal brand Opsobjects.

Ludovica Pagani e la scelta del cappello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Simile per alcuni versi, e molto diversa per altri, dall’ultima scelta fotografica attuata da Ludovica e successivamente pubblicata su Instagram meno di un’ora fa. La bionda modella venticinquenne appare infatti nello scatto in questione indossando un solo indumento. Si tratta di uno scenografico cappello color sabbia, che si accosta perfettamente alla tonalità della sua pelle.

Oltre al suo sguardo rivolto altrove rispetto all’obiettivo della fotocamera, in primo piano vi è anche un piccolo tatuaggio, situato sulla schiena ed all’altezza della sua spalla destra, dai tratti tipicamente tribali. Il viso è ben truccato ma in maniera molto lieve, probabilmente per fa sì che le sue caratteristiche naturali possano emergere nel migliore dei modi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

A fare da eco alla sua immagine idilliaca sono gli apprezzamenti allo scatto dei suoi fan. Scorrendo si nota immediatamente quello di un ragazzo, il quale sintetizza a suo modo il parere univoco di tutti gli altri: “Sei di una bellezza che ti lascia a bocca aperta“. Un profilo social, quello di Ludovica, che ad oggi conta la bellezza di ben 2,6 milioni di follower.