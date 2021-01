Lutto nel mondo forense: addio all’avvocato Loredana Briganti

Si spegne a soli 45 anni l’avvocato Loredana Briganti. In pochi giorni una leucemia fulminante ha portato via la stimata professionista.

Professionale e tenace. Così molti ricordano Loredana Briganti. Avvocato di soli 45 anni, si è spenta improvvisamente a causa di una leucemia fulminante. La malattia in pochi giorni ha colpito la giovane che non ce l’ha fatta.

Tre giorni fa sui social la Briganti aveva pubblicato su Facebook un post in cui esprimeva la paura di non superare la malattia:

“Il mio 2020 si chiude malissimo davvero malissimo. Il 2021 si apre in un modo pessimo. Spero di non morire”, le parole di Loredana.

Timori che tristemente sono diventati realtà. Ieri mattina all’ospedale Torretta di Ancona ha perso la vita. La Briganti aveva vissuto ad Alba Adriatica e Martinsicuro, luogo in cui ha condotto i suoi studi. Di seguito si era trasferita a Roseto degli Abruzzi.

Loredana Briganti si spegne: i funerali in Sardegna

La malattia che ha portata alla morte di Loredana Briganti è stata improvvisa. Una leucemia fulminante che non le ha dato tregua.

I funerali si svolgeranno in Sardegna, regione originaria dei suoi parenti. La perdita ha distrutto la famiglia, conosciuta anche nelle Marche. Il padre di Loredana, Gino Briganti è un colonnello dei carabinieri in pensione, originario di Osimo. Loredana lascia poi la mamma Caterina e il fratello Antonio e amici e colleghi.

Tutto il mondo forense è in lutto. Stimata come professionista, la Briganti era impegnata come penalista e civilista e spesso affrontava battaglie sociali.

Antonio Lessiani , il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Teramo porge un ultimo saluto a Loredana: “invitiamo l’intera comunità a conservarne nel tempo il ricordo di una professionista scrupolosa, appassionata al suo lavoro e consapevole del delicato ruolo che l’avvocato è chiamato a svolgere nella difficile e sempre più complessa società odierna”, le parole di Lessiani.

Tantissimi i messaggi di cordoglio. Sui social l’avvocato viene ricordata per la sua grande dedizione e passione per il suo lavoro.