Maria Pedraza. L’attrice de La Casa di Carta rivela la sua vera passione – FOTO

Maria Pedraza. L’ attrice spagnola, diventata famosa per il suo ruolo di Alison Parker ne La Casa di Carta, mostra uno scatto del passato sul suo profilo Instagram

Se siete fan della serie di successo La Casa di Carta, avrete sicuramente notato il talento e la bellezza di una giovane attrice presente nelle prime due stagioni. Stiamo Parlando di Maria Pedraza. Non l’abbiamo rivista per esigenze di copione nei capitoli successivi, tuttavia, i lunghi giorni di isolamento sociale dovuti alla pandemia da Coronavirus lasciano sicuramente molto tempo libero da dover impiegare in qualche modo. Quale occasione migliore per darsi al binge watching e rivedere le prime puntate delle nostre serie tv preferite.

La quinta stagione de La Casa di Carta vedrà la luce nel corso del 2021, non ci sarà il personaggio di Alison Parker che ha reso celebre l’attrice spagnola, ma Netflix ha preso a cuore la ragazza. La ritroviamo protagonista di altre due celebri produzioni del colosso dello streaming mondiale: Elite e Toy Boy.

Astro nascente dello spettacolo internazionale, la bellissima interprete incanta con scatti sensuali e a tratti sbarazzini su Instagram. Classe 1996, la recitazione non è stata il suo primo amore. Maria Pedraza ha un passato da ballerina classica. La fotografia che propone ultimamente su Instagram ne è la prova. Sulle punte, la gamba in una posizione innaturale per i comuni mortali, mostra le sue prodezze e la sua elasticità.

Maria Pedraza. Netflix le ha portato tutte le fortune

La Casa di Carta ha portato non solo il successo nella vita di Maria Pedraza ma anche l’amore. Galeotto fu il set. La ragazza ha conosciuto, infatti, durante la lavorazione della prima stagione, Jaime Lorente, interprete del rapinatore Denver.

Nella serie il giovane ha una storia molto passionale con il personaggio di Mónica Gaztambide. Nella vita reale il suo cuore è solo per Maria. Entrambi sono molto gelosi della loro vita privata. Non pubblicano affatto scatti che li ritraggono insieme sui loro canali social. Solo qualche settimana fa Maria Pedraza si è lasciata sfuggire un post che mostra Jaime da solo, in bianco e nero.

In molti hanno parlato di una rottura fra i due proprio per il loro essere schivi e per la capacità di eludere i paparazzi che non riescono a ritrarli mai insieme. A quanto pare, però, la loro storia d’amore continua a gonfie vele.