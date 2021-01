Marianna Vertola, compleanno al sole: fisico da urlo in costume – FOTO

Marianna Vertola celebra il suo compleanno, la splendida influencer napoletana esibisce un look da favola in costume

Un compleanno speciale, per Marianna Vertola. Napoletana, classe 1997, compie oggi 24 anni. Lo fa al caldo e al sole di Dubai, potendo godersi un clima decisamente migliore rispetto al freddo che sta attanagliando in questi giorni la penisola italiana. Bellezza mediterranea verace, Marianna è una delle influencer in maggiore ascesa in questo periodo. Nota nel mondo dello spettacolo in passato come corteggiatrice di Uomini e Donne e come fiamma del rapper Clementino, si è ritagliata anche negli ultimi tempi un ruolo nell’informazione sportiva locale. Appassionata di calcio e del Napoli, è apparsa sulle reti locali campane, ma il suo sogno è evidentemente quello di fare breccia a livello nazionale.

Marianna Vertola, in bikini fa sognare: gambe chilometriche e non solo

Intanto, colpisce sicuramente il cuore dei fan, con una bellezza che lascia senza fiato. Compleanno come detto balneare a Dubai, con una tenuta in costume davvero di tutto rispetto. Il bikini di Marianna è da impazzire, evidenziando il suo fisico slanciato e sensuale.

Gambe da capogiro e forme sinuose, raccoglie i complimenti e gli auguri da parte di numerosissimi followers. Una ragazza il cui fascino è innegabile e di cui sentiremo sicuramente molto parlare nel prossimo futuro. Vale la pena seguire le sue gesta con attenzione.