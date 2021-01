Martina Stella sempre più sensuale su Instagram. Questa volta lancia tre scatti per parlare del suo futuro professionale

Sempre più bella, provocatrice e incontenibile Martina Stella che su Instagram crea fuochi e fiamma. Una vera seduttrice è l’attrice che sul social è seguita da una schiera di fan che sfiorano i 500 mila follower.

Oggi la biondissima fiorentina è una delle star del web sul quale compare sempre con foto molto curate, scattate da veri professionisti del settore che la immortalano in tutta la sua bellezza e sensualità

Martina Stella oggi regina dei social, ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni quando ha debuttato ne “L’ultimo bacio” di Gabriele Muccino. Da lì una carriera lunga e brillante con tante partecipazioni a progetti importanti, tra fiction, miniserie televisive, film di Natale e spettacoli teatrali.

Martina è spesso stata anche al centro del gossip per i suoi amori molto noti: da Valentino Rossi a Lapo Elkann fino a Primo Reggiani. Gabriele Gregorini nel 2011 l’ha resa mamma, dal loro more è nata Ginevra anche se oggi Martina è felicemente sposata, dal 2016, con Andrea Manfredonia, procuratore sportivo e figlio del noto calciatore.

Martina Stella annuncia nuovi progetti ed è una bomba

Martina Stella non si contiene ed è una vera bomba di sensualità. Tre scatti uno dietro l’altro che la ritraggono con un grazioso vestitino verde molto corto.

Maniche corte e colletto ma le lunghezze quasi non esistono. Svolazzante e ballerino ondeggia al suo muoversi. La bella attrice posa in modo giocoso e si “butta” anche a terra. Ai piedi un paio di tacchi viola vertiginosi ma per lei che è abituata non è affatto un problema. Lo stacco di cosce è fenomenale e il web si paralizza.

Con questi scatti Martina Stella annuncia che “sarà un 2021 pieno di novità 🤩” anticipando che per lei “tanti progetti stanno partendo e io non vedo l’ora di raccontarveli 😍”. Per il momento tutto top secret e la curiosità sale.