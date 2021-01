Nicole Minetti e quel bikini bianco strepitoso che fa perdere la testa – FOTO

Nicole Minetti “strapazza” i follower di Instagram con un primo piano di intimo bianco da capogiro: fan “tramortiti”

Da quando non vive più di “pane” e politica, l’ex deputato della XVI Legislatura, Nicole Minetti ha dato più spazio alla propria “incantevole” vita da single. Nicole dimostra di non avere eguali, neanche in tal senso, dopo che in molti hanno compreso la “stoffa” del politico che conservava dentro di lei.

Consigliere regionale della Lombardia ed esponente del Partito Democratico Liberale ha dato il proprio contributo professionale ad “allegerire” i fitti impegni del governo centrale . Anche se il suo nome non è passato affatto inosservato ai mass medìa. La Minetti infatti è finita più volte nel mirino della giustizia e in particolare per il caso Ruby, “beccandosi” le accuse di favoreggiamento alla prostituzione.

Ben due anni e 10 mesi la condanna definitiva per lei, che si è anche distinta in negativo per la pubblicazione di un testo documentato di marketing, dove ad entrare di diritto nel mirino della critica è un aspetto grammaticale molto discutibile

Nicole Minetti, Instagram diventa “bollente”: superlativa

La 35enne, ex esponente politico del PDL, Nicole Minetti traccia il sentiero della sensualità , nelle vesti di web influencer e fa sognare il pubblico delle grandi occasioni. Dopo una vita da esponente politico di fama, la parlamentare ed ex consigliera della Regione Lombardia ha dato vigore ai propri spazi personali. Dedicandosi a ciò che prima non era possibile fare, a causa degli impegni di lavoro.

Il ritorno su Instagram della Minetti è di quelli da far “perdere la testa tra le nuvole”, tra attimi di strapotenza fisica e intimi succinti, indossati in “beata” solitudine. Insomma la compostezza che richiede il mondo politico ha tenuto “incatenata” la parte milgiore del suo sex appeal.

Così ora l’ex deputato parlamentare può dare libero “sfogo” a curve “pericolose” e pancia piatta: le due massime espressioni di un repertorio di forme incontenibili. In questa occasione Nicole Minetti lancia il “guanto di sfida” alle migliori modelle del momento, sfoggiando un fisico da standing ovation e un bikini bianco, in segno di “ribellione” ed espressione di un pubblico che ormai ha conquistato ogni parte del suo cuore