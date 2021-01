Nuovo Decreto: cosa prevede. Fine delle festività, rimangono i divieti

Nuovo decreto: quali saranno le norme che gli italiani dovranno rispettare. Stanno per concludersi le festività natalizie ma permangono le restrizioni

Il DPCM attualemte in vigore scadrà il prossimo 15 gennaio. A questo è stato inglobato nel frattempo il decreto legge vigente per le festività natalizie con l’alternanza di giorni a zona rossa e arancione che hanno coinvolto tutto il territorio nazionale.

Cosa accadrà, dunque, nei prossimi giorni? Quali sono le novità a cui gli italiani devono tener fede per cercare di contenere il propagarsi della pandemia in corso? Il governo sta studiando delle manovre che saranno prese in esame dai capidelegazione e che potranno essere attive dal prossimo 7 gennaio fino al 15 dello stesso mese.

Nuovo decreto: tutte le informazioni

Il ministro per gli affari Regionali, Francesco Boccia, ha dichiarato ai microfoni di RaiUno che verrà attuato sicuramente un inasprimento delle soglie, misura approvata dalle regioni. Significa che andremo incontro a una modifica dei criteri per l’indice l’Rt: zone arancioni e rosse saranno stabilite anche con dati meno emergenziali (se l’indica equivale a 1 si entra in fascia arancione, se è 1,25 si entra in fascia rossa).

Nella bozza del decreto è emerso anche che dal 7 al 15 gennaio 2021, nei giorni festivi e prefestivi (nei weekend), vigeranno le regole della zona arancione, cioè saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini. Da questi sono esclusi sempre gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Confermato il divieto di spostamento tra una regione e l’altra, ad eccezione per casi lavorativi o di comprovata necessità o urgenza medica.

Rimarrà vigente la norma che consente la visita ai parenti una volta al giorno nel numero massimo di due persone, esclusi i minori di 14 anni o i disabili e persone non autosufficienti che potranno aggiungersi in ogni caso.

Sarà sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Non sono autorizzati spostamenti verso le seconde case se site in altra regione o provincia autonoma.