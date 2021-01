Padre ucciso nella sua abitazione: vicina di 23 anni accusata di omicidio

LEGGI ANCHE > Omicidio in famiglia: uccide il padre della ragazza a Natale

In merito all’omicidio del 30enne non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Mistero sulla dinamica del delitto e sull’eventuale motivazione che avrebbe portato la vicina a commetterlo.

Il sospetto degli agenti e che i tre soggetti indiziati si conoscano e abbiamo avuto rapporti con la vittima. Oggi la vicina, Hannah Sindrey, si recherà in tribunale dove si deciderà se convalidare la misura restrittiva o se sarà opportuno attendere nuovi sviluppi delle indagini.

Intanto parenti e amici della vittima sui social hanno condiviso messaggi in sua memoria esprimendo tutto il dolore per la perdita del giovane.

“Rip fratellino. So che non ci siamo visti di persona per molto tempo, ma rimani il mio fratellino e ti amo. Spero che si riesca a ritrovare la pace. Ti amiamo”, il commovente messaggio della sorella.