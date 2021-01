Pancia piatta: il massaggio ideale e semplice per sgonfiarsi

Capita sempre più spesso che dopo i pasti l’addome si gonfi notevolmente. Ed è soprattutto dopo i giorni di festa che si ha l’esigenza di eliminare il fastidio. Per questo oggi ti proponiamo un semplice ed efficace massaggio per ottenere una pancia piatta.

Quando si ha mal di pancia o la si sente gonfia, il primo gesto è solitamente quello di appoggiarci le mani sopra per cercare un pò di sollievo.

Massaggiare la pancia, può infatti essere un ottimo rimedio se si vuole eliminare il tremendo fastidio dovuto all’addome gonfio.

In questi giorni in cui si sono susseguiti pasti abbondanti e particolarmente calorici, l’esigenza è senz’altro aumentata.

Oltre ad agire a livello estetico, il massaggio fai-da-te alla pancia ti comporterà numerosi benefici. Andrà a sciogliere il tuo stress, alimentare e non, migliorerà la tua digestione e smaltirà tutti i liquidi in eccesso. In questo modo contrasterai e preverrai anche la cellulite.

Scopriamo insieme la tecnica per un massaggio semplice e veloce per sgonfiare la pancia e drenarla.

Eliminare il gonfiore addominale: come eseguire il massaggio

Ti proponiamo una tecnica di auto-massaggio per poter sgonfiare e drenare la tua pancia. Sono movimenti circolari molto semplici e che dovrai eseguire ogni giorno. Puoi praticarli distesa sul letto oppure rimanendo in piedi.

Per facilitarti utilizza un olio vegetale. Ottimo per idratare la pelle è quello di mandorle.

L’ultimo accorgimento che vogliamo darti è quello di non praticare il massaggio subito dopo i pasti o in presenza del ciclo mestruale. Iniziamo!

1- Sovrapponi le tue mani e appoggiale sulla pancia, all’incirca sul tuo ombelico. Respira lentamente e quando espiri spingi la pancia in dentro con le mani. Ripeti la sequenza per 3 volte. Si tratta di un primo esercizio che ti aiuterà a rilassare correttamente la pancia.

2- Successivamente procedi con dei movimenti circolari utilizzando una sola mano. Esegui la sequenza per almeno 5 volte e aiutati con l’olio.

3- Posiziona poi la mano destra sotto la costola opposta e compi dei piccoli massaggi circolari. Ripeti il movimento anche con l’altra mano facendo 5 ripetizioni per parte.

4- Ora, appoggia solamente 3 dita della mano destra sulla bocca dello stomaco e scendi rimanendo sul lato destro. Scendi fino all’inguine e ripeti il massaggio 5 volte per lato.

5- E’ il momento di appoggiare le mani ai lati della tua pancia e con le dita rivolte verso il basso, esegui un massaggio dinamico unendo le mani verso l’ombelico. Anche in questo caso sono necessarie 5 ripetizioni.

6- Come penultima fase, tamburella delicatamente la pancia con entrambe le mani per stimolare ed attivare la circolazione ed il drenaggio dei liquidi.

7- Infine, esegui un massaggio circolare su tutta la pancia usando esclusivamente il palmo di una mano. In questo caso basteranno 3 ripetizioni.

Come abbiamo visto, si tratta di movimenti semplici e veloci che, se praticati con costanza elimineranno il fastidio, donandoti un sollievo rigenerante.

Ricorda sempre che per avere dei risultati ancora più efficaci è necessario idratarsi correttamente e praticare attività fisica.

Il gonfiore addominale provoca un fastidio che spesso può mettere a dura prova il nostro benessere. Con questo massaggio semplice, veloce e mirato andrai a contrastarlo ed otterrai una favolosa pancia piatta!