Paola Saulino, bellezza statuaria in piscina: fan di fronte ad un bivio – FOTO

Paola Saulino mette a dura prova la libidine dei fan con una proposta “statuaria” da capogiro. “Quale foto preferite?”

Dopo tutta una serie di dirette televisive ad esplicare vedute di pensiero differenti dalla “massa”, Paola Saulino torna a far sognare il popolo di Instagram, grazie alla solita “verve” di seduzione. L’artista italiana e dal cuore partenopeo è stato spesso vittima di attacchi mediatici, a fronte di uno “sbilanciamento” estetico un pò troppo easy.

Ma Paola ha già dimostrato in più circostanze che alla base dei video “bollenti”, volti ad insegnare il suo “Ame” c’è sempre un “taglio” filosofico. Una spiegazione con rigore e logica ben precisa, anche se i fan, a prima vista non possono non lasciarsi andare con le loro “fantasie” sensuali.

Stavolta però, Paola non ha nulla da dire se non far “parlare” il proprio corpo, immerso in modalità sexy, all’interno di una vastissima piscina. Nonostante la “piena” invernale, la Saulino “vince” il freddo “polare” di questi giorni e propone uno scatto da far perdere completamente la testa ai propri fan

Paola Saulino, le diverse prospettive di sensualità: “A voi la scelta”