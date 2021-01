Paola Turani: che fatica la ciaspolata, l’Instagram verità non mente e il Serpella immortala tutto – FOTO

L’influencer Paola Turani si trova in montagna con il marito ed i suoi due cani, tra shooting e ciaspolate le sue giornate trascorrono serene

La modella e influencer Paola Turani è con il suo “Serpella” e i due cagnoloni Gnomo e Nadine a Ponte di Legno in Friuli dove ama rifugiarsi quando cerca calma e serenità.

Ha sempre definito quel posto il “suo habitat naturale” in cui può essere sé stessa in tutone largo e felpa, e dove tra camminate nei boschi ed escursioni al lago si diverte con i suoi amati cani, diventati ormai ben più grandi di lei e che considera un po’ come dei figli adottati.

Spesso Paola Turani è stata accusata di non aver ancora figli alla sua età ma lei nei social, grazie alla sua immensa ironia, ha sempre deviato l’argomento oppure ci ha scherzato in modo educato, la privacy prima di tutto.

Paola Turani, regina delle nevi ma l’Instagram verità non mente