Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati insieme? L’indizio parla chiaro. Solo qualche giorno fa l’ex tronista ha rivelato di essere in un momento di crisi con il suo compagno

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno vivendo un momento di crisi. La coppia si è conosciuta durante il programma Uomini e Donne: lei era tronista e lui corteggiatore. Sceglierlo e portarselo a casa è stato inevitabile: da lì è cominciata una storia che è stata fin da subito importante. Dopo la convivenza lei è andata all’Isola dei Famosi, esperienza che ha rafforzato tantissimo il loro amore e il loro rapporto. All’uscita, lei ha trovato lui ad aspettarlo con una proposta di matrimonio.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono tornati insieme?

Il matrimonio è slittato quando lei ha scoperto di aspettare un bambino. Domenico, così si chiama il piccolo, ha reso felicissime le loro vite e le ha scombussolate nel migliore dei modi. Non ci è dovuto sapere i motivi della loro separazione momentanea, ma si sono presi entrambi del tempo per tutelare il proprio rapporto e la propria famiglia, è stata lei stessa a comunicarlo. Poi ieri il gesto che nessuno si aspettava: Rosa ha pubblicato un video sui social dove riprende un giornale del 2017, dove in un’intervista diceva di voler trovare l’amore a Uomini e Donne. Subito dopo, riprende la foto della loro famiglia.

Sembra chiaro che le cose tra lei e Pietro si stiano risolvendo, altrimenti non avrebbe avuto motivo di pubblicare un video del genere. Non ci resta che aspettare la conferma.