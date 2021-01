Sanremo 2021, nuova indiscrezione: Amadeus avrà al suo fianco Giovanna Civitillo

Una nuova indiscrezione si sta facendo strada in queste ore per quanto riguarda la partecipazione di Giovanna Civitillo a Sanremo 2021 al fianco del marito Amadeus

Già prima di quest’anno stavano circolando voci sui possibili ospiti e co-conduttori che affiancheranno Amadeus al timone della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Con la serata del 17 dicembre scorso di AmaSanremo sono stati resi noti tutti i concorrenti che prenderanno parte alla kermesse canora. Non sono mancate polemiche come quella della partecipazione di Fedez in coppia con Francesca Michielin, dopo che il rapper aveva dichiarato che non avrebbe mai preso parte al Festival. Ma cambiare idea, è lecito e il rapper lo ha spiegato bene nelle ultime settimane. Durante la trasmissione di fine anno invece Amadeus ha annunciato grandi nomi che lo affiancheranno nel corso di Sanremo 2021 come quelli di Fiorello, Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro (presenti in tutte le serate).

LEGGI ANCHE -> Carlo Conti, il timore sul Festival di Sanremo: Sa quanto è pericoloso?

Giovanna Civitillo al fianco di Amadeus a Sanremo?

LEGGI ANCHE -> Zlatan Ibrahimovic sarà ospite speciale a Sanremo, il suo cachet è da brividi

Per quanto riguarda le quota rosa, ci sarà come co-conduttrice di una serata la cantante Elodie. Si fanno largo poi altri nomi tra cui quelli di Jovanotti, Anna Tatangelo, Elettra Lamborghini, Gerry Scotti e Luca Argentero. Ma proprio per quanto attiene la presenza delle donne al Festival della canzone italiana (10 sono le cantanti che parteciperanno alla gara dei Big) si sono fatti avanti dei rumors che riguardano la co-conduzione di Giovanna Civitillo al fianco di Amadeus per una serata almeno. Il giornale “Blogo” rivela la nuova indiscrezione, scrivendo però che non sono arrivate né smentite né conferme ufficiali da parte dei diretti interessati né tantomeno dall’entourage del Festival.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Già l’anno scorso la moglie del presentatore doveva essere tra i possibili co-conduttori ma decise di fare un passo indietro e si limitò a fare l’inviata speciale di La vita in diretta, prendendosi qualche primo piano seduta in prima fila al Teatro Ariston.