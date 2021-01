Sara Arfaoui, breve soggiorno a Parigi: croissant e mini abito. Una favola – FOTO

La professoressa Sara Arfaoui è volata qualche giorno a Parigi per un breve soggiorno, la vediamo sola in hotel con croissant in mano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Sono appena quattro mesi che è stata lanciata nel programma “L’Eredità” come professoressa, eppure la modella 24enne Sara Arfaoui ha già lasciato il segno. La bellezza disarmante che ha conquistato il pubblico di Rai Uno e ne ha fatto subito una delle protagoniste più apprezzate di sempre.

Nonostante il fascino indiscusso dovuto alle sue origini tunisine, Sara ha avuto negli anni molti problemi con il suo corpo, criticato pesantemente da hater e bulli. In particolare la giovane ha sofferto di bullismo per via delle sue labbra grandi accusate di essere rifatte, ma Sara, come dichiarato ripetutamente, non ha mai fatto ricorso al bisturi.

“Da bambina ero una spilungona dal viso stretto con labbra carnose, frutto delle mie origini tunisine, e dalle gambe secche secche. E tanto bastava perché gli altri miei coetanei mi percepissero come “diversa” e mi bullizzassero”, ha ammesso Sara Arfaoui.

“Ai provini mi è capitato di ritrovarmi a concorrere con ragazze rifatte. Mi hanno detto che non ero adatta e che dovevo ricorrere alla chirurgia estetica. Invece in altri casi ero tacciata di avere labbra e zigomi rifatti”. La consapevolezza oggi di essere una bellissima donna ha però preso il sopravvento e questi pensieri sono solo un lontano ricordo.

LEGGI ANCHE -> Sonia Bruganelli, lady Bonolis e il post ambiguo: “Potrebbe andare peggio” – FOTO

Sul tetto di Parigi, Sara Arfaoui sola per il suo breve soggiorno all’estero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara sexy in versione country, disarmante la sensualità – Foto

Dopo la sua vacanza in montagna settimana scorsa, Sara è volata per un brevissimo soggiorno anche a Parigi: “Soggiorno breve ma intenso Paris è sempre Paris ❤️E grazie a @hotellesenat ancora più romantico…anche se ero da sola 😂!”.

Quindi sappiamo con certezza che con lei non vi era Raimondo Todaro con cui sembra avere una relazione da qualche mese. I due però non si sono ancora palesati ufficialmente, sul web circolano solo alcune foto rubate e nulla di più.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Arfaoui 🌙 (@sarabenamira)

Vediamo allora Sara sul tetto dell’hotel a Parigi, mini abito nero, basco beige in testa ed un croissant in mano. Si diverte mentre si muove con la sua aria fanciullesca e il viso di angelo. Bellissima da togliere il fiato di oltre 35mila (like) fan che la seguono.