Sonia Bruganelli, lady Bonolis e il post ambiguo: “Potrebbe andare peggio” – FOTO

Sonia Bruganelli pubblica un selfie in primissimo piano sul suo profilo Instagram. Lady Bonolis è molto attiva sui suoi canali social e ha un seguito florido in costante ascesa. Attualmente sfiora 600mila follower a cui regala spesso una finestra sul suo mondo: gli hobby, il lavoro, i ricordi del passato, gli amici e soprattutto la famiglia. “Potrebbe andare peggio… potrebbe piovere” – scrive citando il divertentissimo Frankenstein Junior di Mel Brooks. Chissà se è un commento dettato solo dalla situazione metereologica o dagli accadimenti ben noti che il nostro paese e il mondo intero sta affrontando.

La Bruganelli è molto attiva in campo sociale; non mancano i post con contenuti di spessore sui grandi temi che i nostri tempi ci propongono. “Molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’… imprenditrice!”. Così ha definito se stessa in un recente post su Instagram. A questi titoli possiamo aggiungere anche presentatrice.

Conduce infatti il programma I libri di Sonia, disponibile alla visione su Tim Vision, in cui avrà il piacere di avere ospiti gli autori dei libri in classifica. “Sono felice e soddisfatta. Un progetto, legato alla mia passione per i libri, adesso si trasforma in realtà in tv”.

Sonia Bruganelli: i commenti spietati degli haters

Chanel, Gucci, Louboutin… marche di prestigio e gusti esosi per Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. La donna è spesso oggetto d’interesse mediatico a causa delle sue compere di certo non alla portata di tutti. Quando poter spendere i propri soldi è diventato un crimine? C’è o no una linea di confine tra voler semplicemente mostrare qualcosa ed ostentare?

Sono domande importanti che sembrano toccare anche la Bruganelli che spesso attrae commenti al vetriolo. In un periodo in cui il mondo intero sta affrontando una crisi sanitaria ed economica senza eguali, negozi che chiudono, persone che non riescono letteralmente a portare il pane in tavola, lo sfoggio dell’opulenza di Sonia Bruganelli è parso fuori luogo, almeno ad alcuni.

La difende il marito che ha così dichiarato: “La ricchezza è considerata una colpa? È sempre stato così. Chi aveva di più era guardato in mala maniera da chi ha di meno. Con questi benedetti social è un continuo diffondere di pensieri e parole di ogni tipo. Tutti parlano, credo che nessuno ascolti. Il valore delle cose viene determinato dalla fatica che si fa per ottenerle.”