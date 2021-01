Speciale new entry nel cast di “Che Dio ci aiuti 6”, di chi si tratta?

Svelata la new entry che sorprenderà i telespettatori della sesta stagione di Che Dio ci Aiuti la fiction Rai con Elena Sofia Ricci.

Un’entusiasmante novità colpisce il cast per la nuova stagione della Fiction Rai di Che Dio ci aiuti. Il sesto ed atteso appuntamento con gli italiani avrà inizio a partire dal prossimo 7 gennaio e vedrà la partecipazione di un’inaspettata new entry. Al fianco dell’amata protagonista Elena Sofia Ricci e degli altri attori avrà il privilegio di essere presente anche un vero e proprio esordiente in campo televisivo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Che Dio Ci Aiuti e l’esordiente inaspettato

Il fortunato che metterà i piedi sul piccolo schermo, ed ancor prima di saper camminare, sarà Lorenzo Vilardi, il bambino appena nato del musicista di origini pugliesi, Maurizio Vilardi. L’inaspettata new entry, dopo essere stata osservata dalla troupe, è stata inserita con gioia all’interno del cast.

Nella serie in onda dal 2011, il piccolo Lorenzo, vestirà i panni di un neonato abbandonato dai suoi genitori. In un’istantanea inedita, pubblicata in questi giorni, si intravede la protagonista sorridente, Suon Angela, mentre tiene fra le sue braccia il neonato leggermente arrossato per il pianto. Uno scatto commovente e che lascia ben sperare i suoi fedeli telespettatori.

Un episodio particolare quello del piccolo Lorenzo, che senza esserne cosciente sarà sotto gli occhi di tutta l’Italia. Un’esperienza che non resterà impressa nella sua memoria, ma che probabilmente potrebbe iniziarlo senza grandi sforzi ad un un futuro sulle reti Rai. Nel dubbio che questo possa accadere, non resta che attendere giovedì per godere della prima puntata.