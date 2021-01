Taylor Mega incanta i fan da Dubai | Una meraviglia – FOTO

Taylor Mega ha pubblicato una nuova foto tramite il proprio profilo Instagram, un’immagine da Dubai che incanta i fan dell’influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega)

Taylor Mega continua a incantare i suoi fan. La famosa influencer riesce sempre a catturare l’attenzione dei moltissimi ammiratori che la seguono ogni giorno. Stiamo parlando di oltre 2 milioni e mezzo di follower. Questa la cifra incredibile di follower che raccoglie il suo profilo Instagram.

Numeri davvero importanti, così come quelli che riguardano i suoi post. Foto o video che siano, i suoi contenuti raggiungono sempre di decine se non centinaia di migliaia di ‘like‘ e centinaia se non migliaia di commenti di complimenti.

