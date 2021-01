Tina Kunakey ha condiviso un paio di fotografie incredibili sui social network: la modella mette in mostra il suo fondoschiena da urlo.

Tina Kunakey è una modella francese dotata di una bellezza straordinaria e di un fisico da sogno. La classe 1997 è sentimentalmente legata all’attore Vincent Cassel (i due hanno circa 30 anni di differenza). La 23enne è stata testimonial di diversi marchi di caratura mondiale. La nativa di Tolosa, nel 2017, conquistò anche il palco dell’Ariston durante l’edizione del Festival di Sanremo.

Tina è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta 1,1 milioni di follower. La francese ama postare scatti incredibili in cui mette in mostra le sue curve paradisiache. La modella, poco fa, ha mandato in tilt il web postando un paio di fotografie decisamente da infarto.

Tina Kunakey in barca: che fondoschiena!!!

Tina, poco fa, ha condiviso due scatti stratosferici in cui ha messo in mostra il suo didietro da paura. La ragazza, infatti, è in barca ed indossa un costume a perizoma strepitoso. Il suo fondoschiena è infatti valorizzato dal bikini e fa impazzire gli ammiratori. Anche lo stacco di coscia della modella fa sognare i fan.

Lo scatto non è ovviamente passato inosservato. Il post ha già raccolto 86mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo rilasciando paroline di apprezzamento ed emoticon eloquenti.

La Kunakey è decisamente inarrestabile con i suoi scatti in costume: la modella francese mostra con costanza le sue curve.