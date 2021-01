Tiziano Ferro, concerti 2021 a rischio: le parole del cantante

Il tour di concerti negli stadi di Tiziano Ferro è stato posticipato a questa estate, ma le probabilità che venga ulteriormente rinviato non sono poche. Ne ha parlato proprio il cantante

Gli artisti si sono ritrovati nel corso dell’ultimo anno a dover cancellare o rimandare interi tour a causa dell’emergenza sanitaria. Tra questi anche Tiziano Ferro, obbligato a dover posticipare i concerti che lo avrebbero visto salire sui palchi degli stadi italiani. Le date non sono state ufficialmente cancellate, anzi, riprogrammate per l’estate 2021. Ad oggi sembra essere impossibile prevedere cosa accadrà da qui a sei mesi eppure il cantante, seppur riponga molta speranza in questo nuovo anno, immagina già un ulteriore slittamento.

LEGGI ANCHE -> Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara a 6 anni dalla scomparsa: “Ti aspetto in riva al mare”

Il cantante sui concerti 2021: “Mi sembrano davvero impensabili”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

LEGGI ANCHE -> Wham!, dopo 36 anni “Last Christmas” ottiene il tanto atteso riconoscimento

Nonostante Tiziano Ferro senta fermamente che il 2021 porterà della positività e lo descrive come “l’anno nel quale ci assesteremo per tornare alla normalità“, questo non sembra includere il ritorno sul palco. Parlando del suo tour l’artista ha voluto esaminare la situazione in maniera lucida e seppur speri di poter essere smentito, crede che non riuscirà a procedere neanche questa estate. “Ci sono concerti in calendario che essendo previsti negli stadi ad oggi sembrano un po’ impensabili. Spero di potermi sbagliare” , ha affermato.

Questo non significa che, nel caso si trovasse costretto a rimandare ulteriormente, l’artista non abbia in serbo delle sorprese per i suoi fan. Lo ha dichiarato lui stesso proprio durante il collegamento con il programma Magazzini Musicali. Parole che non si fatica a credere considerando come il cantante sia riuscito a coinvolgere il pubblico anche durante l’anno di stop appena passato.

Con il documentario “Ferro” -uscito in esclusiva su Amazon Prime Video- si è raccontato come mai prima d’ora, senza filtri. Il pubblico ha potuto conoscere nuove sfaccettature dell’artista che ha regalato anche nuova musica quest’anno. Il suo album di cover “Accetto Miracoli – L’esperienza degli altri” ha ottenuto un notevole successo, così come i singoli tratti dal disco di inediti pubblicato al termine del 2019.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Cosa accadrà questa estate ancora non è dato saperlo. La possibilità che il tour negli stadi del cantante venga posticipato ancora una volta esiste, ma la speranza è l’ultima a morire. Tiziano continuerà ad aggiornare costantemente i suoi fan tramite i propri canali social.