Auto contro un tir sullo scorrimento veloce: muore giovane madre, gravi i due figli

In un incidente stradale sullo scorrimento veloce Marsala-Birgi, in provincia di Trapani, una giovane madre 27enne ha perso la vita. Feriti gravemente i suoi due figli di 2 e 3 anni.

Tragico incidente in Sicilia nel pomeriggio di ieri. Una giovane madre 27enne ha perso la vita ed i suoi due figli di 2 e 3 anni si trovano ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, la vittima ed i due bambini viaggiavano su un’auto condotta da una ragazza di 21 anni che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo schiantandosi contro un tir che procedeva nel senso opposto di marcia sullo scorrimento veloce Marsala-Birgi, in provincia di Trapani. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Una giovane madre ha perso la vita in un drammatico incidente stradale consumatosi nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 gennaio, lungo lo scorrimento veloce Marsala-Birgi, in provincia di Trapani. La vittima è Veronica Di Maggio, madre 27enne di Trapani. La donna, stando a quanto riporta la redazione de La Sicilia, si trovava insieme ai suoi due figli di 2 e 3 anni a bordo di una Toyota Yaris, condotta da una ragazza 21enne. Improvvisamente, la giovane alla guida ha perso il controllo della vettura che, dopo aver invaso la corsia opposta, si è schiantata contro un tir Volvo guidato da un uomo di 43 anni.

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i soccorsi del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto la 27enne dal veicolo e l’hanno affidata al personale medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso sopraggiunto sul colpo. I due bambini sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove ora si troverebbero ricoverati in gravi condizioni. Ferita lievemente, invece, come riporta La Sicilia, la ragazza alla guida della vettura.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della polizia di Stato ed i vigili urbani di Marsala che hanno provveduto ai rilievi del caso ed hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente costato la vita alla giovane madre.