Valentina Ferragni fa impazzire i suoi follower su Instagram con uno scatto sbalorditivo con gambe da sogno e fondoschiena in bella mostra.

Valentina Ferragni è la sorella minore di una delle fashion blogger più popolari in Italia, Chiara. La 28enne ama mettere in mostra il suo stile e dispensare consigli in merito agli outfit ai suoi fan. La ragazza è seguitissima su Instagram: il suo account vanta ben 3,7 milioni di follower. I suoi numeri sono cresciuti decisamente nel corso dei mesi scorsi.

Valentina, talvolta, posta anche scatti al limite del proibito mettendo in mostra il suo fisico e le sue curve. La classe 1992, poco fa, ha messo in rete una fotografia in cui ha piazzato in bella mostra le sue gambe da sogno.

Valentina Ferragni si arrampica al palo, che gambe!!!

Valentina, nell’ultimo scatto postato in rete, si arrampica al palo e va a testa in giù. La 28enne ha le gambe totalmente scoperte e il fondoschiena parzialmente visibile. Lo stacco di coscia imperioso fa girare la testa ai fan. Il fisico della nota influencer è decisamente da capogiro.

Il post ha già raccolto 100mila cuoricini, compreso quello del cognato Fedez. “Pazzesca”, “Bravissima Valentina”, “Complimenti bella foto”, “Oh Wow”, “Stupenda”, si legge tra i commenti.

Valentina Ferragni non smette di incantare su Instagram. La sorella di Chiara, qualche giorno fa, mandò in tilt il web con una foto in costume mettendo in mostra il suo magnifico corpo.