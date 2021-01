Virginia Raffaele sul pavimento e con lo sguardo sognante – FOTO

Virginia Raffaele, l’attrice ed imitatrice romana si trova sul pavimento e con lo sguardo sognante. La foto fa impazzire i follower.

Una foto insolita per Virginia Raffaele, l’attrice romana amatissima dal pubblico. Il suo ultimo post infatti è stato pubblicato un’ora fa: seduta sul pavimento, lo sguardo non è rivolto verso l’obiettivo ma pare quasi che stia pensando ad altro. Non si riesce a capire se lo sguardo sia di serenità o se invece stia pensando qualcosa dal tenore meno roseo. I capelli sembrano apparentemente arruffati, in realtà servono per conferire movimento allo scatto al pari della gonna che indossa che rievoca dei sapori e costumi tipicamente spagnoli: sarà il contrasto rosso e nero – colore delle ballerine di flamenco – o la gonna ampia e plissettata. Sotto il ginocchio, l’effetto bicolore della gonna rosso-nero crea un’atmosfera latina. Abbinata alla gonna, un top basic nero con piccolo volant. Le scarpe sembrano da ballerina ma il tacco inganna, sicuramente non è da salsera. Il viso appare poco truccato, ma Virginia non necessita di make-up particolare in quanto la sua bellezza – apprezzata anche anni fa al Festival di Sanremo – è fuori discussione.

Virginia Raffaele, le imitazioni che fanno ridere a crepapelle

Ornella Vanoni, Donatella Versace, Belen Rodriguez…sono solo alcune delle incredibili imitazioni proposte dalla Raffaele in televisione. Un lavoro notevole e apprezzatissimo dalla dirette interessate che si reputano divertite della performance di Virginia: la stessa Belen in un’occasione ha imitato l’attrice romana mentre imita la showgirl. Uno spettacolo esilarante, che richiede tantissima gavetta e tantissimo studio. Sono proprio questi i segreti della Raffaele.

La stessa tra le stories di Instagram ha condiviso una sua imitazione di Ornella Vanoni, tra le più riuscite e capaci di far ridere a crepapelle.