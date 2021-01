Wanda Nara sexy in versione country, disarmante la sensualità – Foto

Wanda Nara bellissima e seducente anche in vacanza e tra la natura. Il suo look di inizio anno tutto griffato incanta

Wanda Nara con il suo Mauro Icardi e tutta la sua famiglia sono ancora in vacanza in Argentina. Scappati da Parigi in piena pandemia, si sono regalati una vacanza diversa dal solito, rifugiati all’aria aperta, in campagna, lontano da tutto e da tutti.

Una vacanza in tenda, stile campeggio, che vede ribaltare l’agio e il lusso ai quali Wanda ed i suoi sono abituati ma che ad ogni modo li rende liberi di staccare la spina da lockdown e momenti di tensione. Così approfittando della pausa per le Nazionali, si sta rilassando tra il verde, gli animali e tante attività da fare in compagnia.

Ovviamente la showgirl Argentina ogni tanto ci regala qualche chicca del suo soggiorno con abbracci appassionati al suo Icardi, ritratti dei suoi bambini e pose sexy, quelle per lei non possono mai mancare. E in questi giorni ce ne ha concesse alcune molto belle. L’ultima in versione country fa girare la testa. Per vederla basta andare alla pagina successiva.

Wanda Nara pronta per il picnic: l’outfit griffato è da sogno