Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 6 Gennaio

Accadde oggi. Il 6 Gennaio è il 6° giorno del calendario gregoriano. Mancano 359

giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 6 Gennaio si celebra l‘Epifania cristiana. È l’ultima solennità durante il periodo delle festività natalizie e indica la manifestazione della divinità di Gesù Cristo. Oggi si ricorda la visita dei Magi, venuti in adorazione. In questo giorno si celebra anche l’immagine profana della Befana che non è correlata alla religione cattolica.

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 5 Gennaio

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pentaprixma (@pentaprixma_nf)

Leggi anche >>> Accadde oggi. I fatti più importanti nella storia accaduti il 4 Gennaio

1412 – Nasce Giovanna D’Arco

1540 – Re Enrico VIII d’Inghilterra sposa Anna di Clèves (sua quarta moglie)

1838 – Samuel Morse (inventore dell’omonimo alfabeto) compie il suo primo test del telegrafo elettrico: un successo

1896 – Proiettato per la prima volta L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat di Auguste e Louis Lumière. Gli spettatori fuggirono per paura di essere travolti dal treno non avendo mai visto niente del genere

1907 – Maria Montessori apre la sua prima scuola

1911 – La Nazionale di calcio dell’Italia indossa per la prima volta la maglia azzurra in una partita amichevole contro l’Ungheria. L’azzurro da questo momento in poi verrà adottato come colore per rappresentare la nazionale in ogni sport

1937 – Nasce il cantautore Paolo Conte

1938 – Nasce il cantante, attore e presentatore Adriano Celentano

1926 – Nasce la compagnia aerea Lufthansa

1946 – Nasce Syd Barrett, leader dei Pink Floyd

1947 – La Pan American Airlines è la prima compagnia aerea ad avere un volo che compie il giro del mondo

1960 – Nasce la chef Nigella Lawson

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

1972 – Nasce il cantautore Nek

1980 – Cosa Nostra uccide il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella (fratello di Sergio Mattarella, attuale presidente della Repubblica)

1986 – Nasce la modella Irina Shayk

1993 – Muore il jazzista Dizzy Gillespie

1993 – Muore il ballerino russo Rudolf Nureyev

1994 – La pattinatrice Tonya Harding ordina l’aggressione contro Nancy Kerrigan, sua rivale

1999 – Muore il pianista Michel Petrucciani

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

2016 – Muore l’attrice Silvana Pampanini