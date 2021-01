Al Bano: “Prendo una pensione troppo bassa”. Svelata la cifra esatta

Al Bano. Il famosissimo cantante pugliese ha rivelato di non essere soddisfatto della pensione che percepisce. Rivelata la cifra esatta

Al Bano Carrisi è senza dubbio uno dei cantanti più amati e conosciuti dello show business italiano. Sulla cresta dell’onda da più di 50 anni, ha iniziato la sua carriera giovanissimo. Ha inciso il suo primo disco nel 1965, dal titolo La strada, iniziando come spalla di Adriano Celentano. Nel 1967 diventò popolare con la canzone Nel sole. Si fece conoscere per la sia estensione vocale, molti parlarono di un “secondo Claudio Villa”. Fu in quel periodo che conobbe una figlia d’arte, una poco conosciuta Romina Power.

Il resto è storia: il successo mondiale, la famiglia, i figli, il dolore per la scomparsa della primogenita, la nuova unione con Loredana Lecciso e i nuovi arrivati in casa Carrisi. Tutto sempre sotto la luce dei riflettori, una carriera straordinaria tra musica e televisione.

Al Bano. Rivelata cifra esatta della sua pensione

Nonostante la fama incredibile, non ha mai rinnegato le origini contadine che hanno forgiato il suo carattere forte, deciso e stacanovista. A Milano ha lavorato sia in un ristorante, sia come operaio. Adesso, nella sua Cellino San Marco, cittadina dov’è nato, ha un piccolo impero.

Tuttavia, ultimamente hanno destato scalpore alcune dichiarazioni di Al Bano riguardo la pensione che percepirebbe, a suo dire, troppo incosistente. Celebre per non avere remore o peli sulla lingua, il cantante pugliese non si è fatto scrupoli a rivelare la cifra esatta in un’intervista all’Agi. “Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese. Fino a qualche mese fa erano soltanto 1370″ – ha poi continuato – “Non mi capacito di come sia possibile. E’ troppo poco. Nella mia vita ho sempre pagato le tasse, fin da ragazzo quando ero un contadino. Ho continuato diligentemente anche quando lavoravo a Milano come metalmeccanico”.

Al Bano, inoltre, lavorando nel settore artistico, ha visto decurtare, come i suoi colleghi, una parte delle entrate a causa della pandemia da Coronavirus e allo stop di concerti ed esibizioni. Spiegata così ovviamente la sua perplessità e preoccupazione al riguardo. Nel frattempo non ha smesso di lavorare. Lo abbiamo visto ultimamente nei panni di giudice nel programma The Voice Senior, insieme alla figlia Jasmine.