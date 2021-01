Alba Parietti ha fatto impazzire i suoi fan con una serie di scatti in cui ha piazzato la sua bellezza in primissimo piano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti è una conduttrice e showgirl molto amata e apprezzata dagli italiani. La 59enne ha un buon seguito sui social network: il suo account Instagram vanta ben 406mila follower. La nativa di Torino, dopo aver esordito nel mondo del cinema in ‘Italian Boys’ e ‘Sapore di Mare’, approdò alla Rai. Nella sua immensa carriera è stata opinionista e giurata in programmi seguitissimi come ‘La pupa e il secchione’ e ‘L’isola dei famosi’ ed ha preso parte ad innumerevoli pellicole.

Alba, sul suo profilo Instagram, ama postare scatti in cui mette in mostra la sua bellezza e i suoi occhi favolosi. Anche oggi, la torinese ha lasciato tutti i suoi ammiratori a bocca aperta con una serie incredibile di scatti.

LEGGI ANCHE –> Mercedesz Henger fondoschiena da infarto, serie di FOTO dove oscura mamma Eva

Alba Parietti, lo sguardo ipnotizza i fan: che occhi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo, spunta il VIDEO bollente allo specchio: visione spaziale

Alba, poco fa, ha lasciato i fan di stucco con una serie di scatti particolarmente interessanti. La nota showgirl ha i capelli sistemati e piazza le sue labbra carnose in primissimo piano. Il suo sguardo profondo ipnotizza i fan mentre i suoi occhi favolosi non passano di certo inosservati.

La serie di foto ha già collezionato 4mila cuoricini e numerosi commenti. “Stai benissimo”, “Troppo bella”, “Sempre bella”, “Stai benissimo così”, si legge. Alba, nella didascalia, ha ricordato ai suoi fan che sarà a Rete 4 alle ore 22,20.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Alba Parietti riesce sempre ad incantare i suoi fan con foto spettacolari condivise sui social network.