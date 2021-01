La Amoroso tutta in nero di prima mattina, stile aggressivo ma sensuale con i pantaloni in pelle, che schianto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

La cantante Alessandra Amoroso augura una buona befana a tutti con una foto in cui si mostra con un outfit total black, è stupenda. Questo punto di scatto pare essere il preferito della Amoroso per le foto, lo ammette lei stessa in un’altro post in cui appare sempre di nero vestita. Scrive:”Ridere mi ha sempre salvato!! Comunque sta finestra mi piace..”. In queste feste natalizie la cantante è apparsa sorridente e raggiante, sarà l’aria natalizia o altro?

LEGGI ANCHE>>>Michelle Hunziker e la FOTO con i tre angeli, web in lacrime

Il tenero ricordo condiviso su Instagram con Emma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Caterina Balivo. Il post di sensibilizzazione scatena gli haters. Pioggia di commenti

La Amoroso condivide una foto con la sua amica e collega Emma, le due sono legate da quando hanno entrambe partecipato ad Amici di Maria De Filippi 2009. Le due colleghe nella foto si abbracciano con due maglioni uguali con scritto “Life is Joy” e “Life is Desire”. Nel contenuto successivo c’è un breve video che mostra la sigla Pezzo di cuore con i due nomi delle cantanti. Nella didascalia la Amoroso scrive:”Pezzo di cuore, il tuo regalo per me, per noi! Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere….La Musica. Ci siamo confidate, guardate a lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava!”.

Annuncia quindi che sta per uscire il nuovo brano inciso per la prima volta da entrambe, sarà disponibile dal 15 gennaio. Non finisce qui il viaggio nei ricordi, perché la Amoroso condivide un’altro video che ricorda un concerto fatto insieme ad Emma. La cantante aveva dichiarato che avevano dimostrato a tutti gli gli opposti si attraggono perché così è stato per loro. Il suo ricordo è uscito dopo che Emma ha pubblicato sul suo profilo lo stesso concerto che è stato il primo per entrambe all’Arena.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Questo scambio di ricordi reciproco, vuole anticipare il significato che questo brano ha per entrambe. Significa che la loro amicizia è profonda e reale e destinata a durare nel tempo. Non vediamo l’ora dunque di ascoltare il brano di queste due grandi artiste.