Alessandro Cecchi Paone, la ex moglie e l’incredibile retroscena

Alessandro Cecchi Paone si è raccontato e ha rivelato i motivi che si celano dietro l’addio all’ex moglie Cristina Navarro. Svelato anche un retroscena inedito

Il pubblico è abituato a vederlo in altre vesti, da opinionista e intellettuale non si è mai tirato indietro nell’affrontare accese discussioni con personaggi noti e non. Questa volta ha invece voluto parlare di sé e lo ha fatto nel programma “Oggi è un altro giorno“, in cui è stato ospite. Alessandro Cecchi Paone ha risposto ad alcune domande inerenti la sua vita privata e in particolare la relazione avuta con l’ex moglie Cristina Navarro, rivelando i motivi della loro rottura e quello che è accaduto.

L’amore per Cristina e quell’improvviso sentimento provato per l’amico

Nel 1993 Alessandro Cecchi Paone sposa una ragazza spagnola di nome Cristina Navarro, alla quale era legato da un forte sentimento d’amore. Dopo dieci anni accadde però qualcosa che il conduttore non avrebbe mai pensato potesse accadere fino a quel momento. Un affetto speciale, che andava oltre il feeling mentale, provato nei confronti di un amico. Quando il sentimento si fece più forte e passò a provare anche una forte attrazione fisica, capì di essere omosessuale. Nonostante questo Alessandro non nega l’amore che lo ha legato a Cristina, così come a un’altra donna in passato.

Dopo questa realizzazione il presentatore racconta di come alcune persone abbiano tentato di dissuaderlo dal lasciare la moglie e persino di provare a ingannarla. “C’è chi mi ha consigliato di farlo e addirittura di distrarla facendole fare un figlio“, ha dichiarato. Questo non è accaduto e Alessandro ha preferito l’onestà alla menzogna.

I due si sono lasciati di comune accordo e ancora oggi li lega una forte amicizia, tanto da aver conosciuto anche i rispettivi compagni di vita.