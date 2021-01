Allerta alimentare, richiamato dal Ministero noto formaggio Dop

Nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute questa volta a carico dei un noto formaggio bergamasco a marchio Dop a causa di Listeria segnalata

Il Ministero della Salute questa volta ha ritirato dal mercato un noto prodotto conosciuto ai consumatori per il suo marchio a Indicazione Geografica Dop. Si tratta del Formai de Mut prodotto nella zona del bergamasco dove ha sede il Consorzio di Tutela e Produzione agroalimentare. Vediamo nel dettaglio e specifiche del ritiro.

Formai de Mut dell’Alta Val Brembana Dop – Prodotto commercializzato sfuso, in forme intere. Motivo del richiamo: presenza di Listeria Monocytogenes in 25 grammi di prodotto. Lotti di produzione coinvolti:

22/06/20

24/06/20

25/06/20

28/06/20

30/06/20

01/07/20

02/07/20

03/07/20

05/07/20

06/07/20

07/07/20

08/07/20

Ragione sociale dell’OSA con cui il prodotto è commercializzato Pagani Gianfranco Via Torchio 3, Isola di Fondra (BG). Marchio di identificazione dello stabilimento IT 03 994 CE. Sede Località Alpe Torragella Snc, Moio De Calvi (BG).

Quali sono i sintomi dell’infezione da listeria nel formaggio?

I sintomi dell’infezione da listeria sono simili a quelli di altre malattie provocate da alimenti contaminati come la salmonella:

Febbre

Nausea

Diarrea

Dolori muscolari più o meno intensi

Emicranie, irrigidimento del collo e perdita dell’equilibrio sono invece i sintomi della listeriosi quando si diffonde al sistema nervoso. Dal momento che si tratta di un’infezione di origine batterica, il trattamento della listeria si basa su una terapia antibiotica sul lungo periodo, sia per gli adulti che per i bambini.

Il Ministero della Salute raccomanda ai cittadini di non acquistare il prodotto in questione e in caso di riconsegnarlo ai punti vendita per una sostituzione.