Anna Falchi meravigliosa, a coprirla è solo un lenzuolo – FOTO

Anna Falchi meravigliosa, a coprirla è solo un lenzuolo. L’attrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Anna Falchi è nata il 22 aprile del 1972 a Tampere, in Finlandia, da madre Kaarina Palomaki Sisko e padre romagnolo Benito Falchi. Alla ha avuto modo di provare a causa dei continui spostamenti della sua famiglia, al clima del nord, al cibo e a tante altre tradizioni. Una vita da nomade che le ha impedito di costruire dei rapporti solidi e di amicizia. Quando stava per compiere 15 anni, la madre pensò di iscriverla ad una scuola per modelle dando così il via ad una delle carriere più fulminanti del mondo dello spettacolo.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Anna Falchi, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

L’abbandono della famiglia da parte del padre fu un ulteriore motivo che l’ha spinta a lanciarsi in questo mondo, e tutto è cominciato con il fatidico concorso di Miss Italia 1989 dove Anna conquista il titolo di Miss Cinema, venendo notata da Federico Fellini. Nel 1992 su consiglio di un’amica ha provato la strada del cinema dove ha riscosso molto successo. La sua simpatia e la sua spontaneità le ha permesso di conquistare gli italiani.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSAGRE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Anche sul mondo dei social Anna è molto seguita e amata: ha tantissimi followers che la seguono ogni giorno e che le lasciano tantissimi commenti di apprezzamento sotto gli scatti che pubblica.