Annalisa, l’ultimo giorno di festa è da bollino rosso, scollatura pazzesca | FOTO

La cantante Annalisa dice addio alle feste indossando il suo outfit migliore: scollatura pazzesca, il web impazzisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

“Ultimo giorno di festa (vedi ultima foto)“, scrive Annalisa nel recente post di Instagram. La cantante ironizza sul terzo dei tre scatti postati, in cui a catturare l’attenzione è il suo volto imbronciato: la Scarrone non è affatto pronta a dire addio alle festività. L’outfit sfoggiato per l’ultimo giorno di relax è tuttavia a dir poco strepitoso: il completo in pelle nero, caratterizzato da una profonda scollatura, offre una visuale accattivante sul seno, valorizzando anche l’intrigante tatuaggio sul petto. I followers, beandosi della visione, la riempiono di complimenti: “Sei sempre più bella” – le dichiara un utente, e qualcun altro aggiunge – “L’ultima foto è semplicemente stupenda“.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo, spunta il VIDEO bollente allo specchio: visione spaziale

Annalisa pronta per Sanremo 2021: sarà la volta buona?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

LEGGI ANCHE —> Annalisa. Camicia larga e sotto niente: il particolare che si nota – FOTO

Tra i nomi dei 26 Big che gareggeranno al festival di Sanremo 2021 c’è anche quello di Annalisa. Per quest’ultima, si tratta della quarta partecipazione alla nota gara canora. Amadeus, le cui decisioni rientrano nell’ottica di valorizzare gli artisti emergenti e giovani, ha scelto per questo festival – che si prospetta unico nel suo genere – il brano “Dieci“, proposto proprio dalla Scarrone.

Il titolo, di per sé, lancia già un messaggio ben definito: per la cantante, 10 sono gli anni di carriera, a partire dalla partecipazione al talent di Amici, nel lontano 2010. “La mia canzone si chiama Dieci ed è una sorta di dichiarazione d’amore nei confronti della musica“: queste le parole dell’artista ad AllMusic Italia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Per Annalisa, che ha calcato per la prima volta il palco dell’Ariston nel 2013, si tratterà della quarta occasione. E, per un Sanremo che si prospetta essere diverso da tutti gli altri, non è detto che la cantante non ci riservi delle grandi sorprese. Riuscirà a guadagnare la vittoria?