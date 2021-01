Ansaldo Energia, in fase di collaudo l’impianto termoelettrico più efficiente d’Europa

Ansaldo ha realizzato l’impianto termoelettrico più grande d’Europa attualmente in fase di collaudo. È In grado di generare fino 760 MW di potenza

Forse preoccupati maggiormente delle notizie relative ai vaccini, i telegiornali stanno tralasciando di parlare di una delle notizie migliori dell’ultimo periodo relativamente alle scoperte tecnologiche a favore dell’ambiente. Si tratta di una turbina ideata e progettata da Ansaldo Energia denominata “Monte Bianco” perché è la più potente mai realizzata in Italia.

È ancora in fase di ultimo collaudo ma potrà dare energia a circa 500mila appartamenti, con una riduzione delle emissioni di CO2 pari al -40% e degli ossidi di azoto del -70%. La turbina – che diventerà ufficialmente l’impianto termoelettrico più efficiente d’Europa – sarà destinata alla centrale elettrica a ciclo combinato di Marghera Levante di proprietà della Edison.

Ansaldo Energia con sede a Genova è attiva nel settore energetico ed è al momento tra i maggiori produttori di centrali elettriche al mondo. Ha quindi consegnato la sua nuova turbina a gas GT36 di classe H e dalla mole di 525 tonnellate e 13,4 m di lunghezza per 6,4 m di altezza.

Giuseppe Marino, “Con questo progetto siamo protagonisti della transizione energetica”

L’impianto termoelettrico sarà in grado di generare fino 760 MW di potenza sfruttando sia gas naturale sia idrogeno. Per la sua realizzazione sono stati coinvolti circa 250 fornitori e 40 tra università e centri di ricerca, l’importo economico usato si aggira intorno ai 600 milioni di euro di investimento e una durata del progetto di 7 anni e oltre 3,7 milioni di ore complessive spese.

Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia, ha dichiarato: “Non nascondiamo il nostro orgoglio per il risultato raggiunto per questa turbina che alimenterà abitazioni civili e industrie. Tutte le lavorazioni per la realizzazione di questa turbina si sono svolte in un periodo difficile, a causa del Covid: ciononostante, nella massima sicurezza, il personale di Ansaldo Energia ha lavorato incessantemente per assicurare a Edison la consegna della turbina nei tempi stabiliti”.

“Una macchina davvero performante che per le sue caratteristiche di tecnologia innovativa, alta efficienza abbinata a un’elevata flessibilità operativa rappresenta il nostro miglior biglietto da visita per essere protagonisti della transizione energetica”.