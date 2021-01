Antonella Mosetti fa sognare i fan con un balletto sexy, mentre tutto il suo repertorio di forme ottiene un risveglio impetuoso: superlativa

Conosciuta come una delle showgirl più “piccanti” degli anni ’90. oggi è seguitissima nel panorama dei social network, grazie ad una bellezza ormai intramontabile. Chi se non Antonella Mosetti poteva continuare a regalare “spettacolo” di fascino ed effervescenza nei cosiddetti “fuori onda”.

L’abbiamo vista in tante circostanze scontrarsi per opinioni avverse, nei più grandi studi televsivi di gossip. Antonella era diventata il “capo espriatorio” delle discussioni, subendo costantemente pressioni mediatiche da ogni dove. Tutto era partito dai “ritocchini” della figlia, che ben due anni fa si sottopose al miglior chirurgo d’Italia, pur di esercitare un nettissimo miglioramento della sua esteticità.

Allora Asia Nuccetelli aveva 20 anni e per molti non aveva ancora la capacità di intendere e di volere. Lady Mosetti invece, a detta di molti era stata a guardare, permettendo che il “sangue del suo sangue” si facesse trascinare in contesti spiacevoli, che spesso richiede la società di oggi

Antonella Mosetti scatena la libidine dei follower: “Io mi diverto così…”

La regina delle showgirl, anni novanta, Antonella Mosetti sembra in “vena” di scherzare, nonostante il periodo che corre. Bersagliata continuamente dalle critiche, già da un pò di tempo a questa parte ha intrapreso una “campagna” di riscatto mediatico. Un primo passo verso un nuovo successo, l’ottiene con l’iscrizione ad Instagram, dove oggi vanta 670 mila likes.

Grazie ad un fisico strabiliante, abbondato di forme impetuose, Antonella ha deciso di “raddoppiare” le proprie ambizioni social, finendo per iscriversi anche su Tik Tok. Con l’avvento delle “videolezioni” di ballo ha completato come meglio poteva la sua “missione” ed ora regala ogni giorno bellissime sorprese.

L’ultima è davvero “elettrizzante” e propone una Lady Mosetti completamente scatenata davanti alle telecamere. Il corpo “scolpito” da capo a piedi dondola e i fan gongolano di felicità, mentre Antonella va a ritmo della musica, scutendo le forme a “destra” e a manca.

Uno “spettacolo impetuoso” dove a dominare incontrastato un panorama “sonoro” sono le curve “pericolose”, conservate nel reggiseno rosa, ai limiti della elasticità. Una performance importante per lei, che soddisfatta dichiara: “A differenza di molti, io mi diverto anche così…”