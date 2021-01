Baby K, accovacciata sulla neve regala gioie: visuale impagabile | FOTO

Baby K fa i propri auguri ai followers per l’inizio del nuovo anno: accovacciata sulla neve, la cantante regala una visuale impagabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

Con alle spalle uno splendido paesaggio innevato, Baby K fa i propri auguri ai followers per l’inizio del 2021. Interagendo con gli utenti, la cantante chiede loro quali siano i buoni propositi per i mesi che verranno. “Quindi? Hai deciso quale sarà il motto del nuovo anno?“, chiede l’artista, ma gli occhi dei fan sono tutti per lei. Accovacciata sulla neve, Baby K offre una visuale a metà delle proprie gambe, celate dai lunghi stivali. La sua bellezza non può non risvegliare i bollenti spiriti dei suoi sostenitori. “Io ti amo” – scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Spero che un giorno ci vedremo!“.

LEGGI ANCHE —> Lucilla Agosti, senza slip seduta sul water: “Sono sul trono”. E via ai commenti – FOTO

Baby K, il vestito di Capodanno è da censura: il web impazzisce

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

LEGGI ANCHE —> Salvatore Esposito, piovono baci per l’attore di Gomorra: lo SCATTO dolcissimo

In occasione della festa di Capodanno, Baby K ha deciso di mostrare la versione più sensuale di sé ai suoi followers. La cantante, per la speciale serata, si è esibita in un balletto scatenato, che ha conquistato fin da subito le attenzioni degli utenti. L’artista, il cui fisico impeccabile era sapientemente valorizzato dall’outfit, è apparsa più bella che mai.

Un Capodanno a dir poco esplosivo per la cantante, anche nell’abbigliamento. Quest’ultima ha infatti sfoggiato un aderentissimo abito rosso, evidenziando il punto vita attraverso una cintura nera. Il suo addio al 2020 è stato senza dubbio spettacolare. Gli utenti, incantati dalle movenze dell’artista, si sono precipitati a commentare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baby K (@babykmusic)

Sotto al video sono immediatamente comparsi una montagna di apprezzamenti e lusinghe. “Ma è stupendo questo video“, “Sapevo che ti muovi bene ma non fino a questo punto…“: queste le parole dei fan, che hanno decisamente apprezzato il balletto.