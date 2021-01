Barbara D’Urso si sta preparando a tornare in tv. Ecco chi ha preso a pugni nel suo allenamento

Mancano pochi giorni al ritorno in tv di Barbara D’Urso e lei ne approfitta per allenarsi alla box con il su super coach e mentore

Ultimi giorni di vacanza a Capalbio per Barbara d’Urso che tra qualche giorno farà ritorno a Milano per la conduzione dei suoi programmi di punta. La data prevista per il rientro è stata confermata al 10 gennaio con Domenica Live nel tardo pomeriggio e Live – Non è la d’Urso fino a tarda notte.

Lunedì 11 gennaio poi comincerà invece la striscia quotidiana di Pomeriggio Cinque che la vedrà impegnata tra fatti di cronaca, attualità e tanto gossip soprattutto riguardo il Grande Fratello Vip.

Barbara non riesce a stare senza telecamere e anche nella sua seconda casa al mare non ha smesso di informare i suoi fan riguardo le sue attività, le passeggiate in spiaggia e il tempo libero a rilassarsi.

Guantoni da box e via, Barbara D’Urso si prepara al rientro in grande stile

Carmelita D’Urso ha condiviso nella sua pagina Instagram anche una foto scattata durante una sessione d’allenamento con Marco Rustichelli, il suo coach e mental trainer di fiducia. Si trovano nel giardino della sua casa a Capalbio, lei in tenuta ginnica, guantoni blu e occhiali da sole.

Barbara d’Urso è in grande forma, decisa a stendere il suo avversario come se fosse in un ring. La vediamo in leggings e canotta scura, aspetto che però non passa inosservato ai sui follower che le fanno notare come nonostante le basse temperature la conduttrice abbia osato vestirsi leggera.

Alcuni insinuano che addirittura sia una vecchia foto estiva visti gli indumenti, altri ancora che non si può fare box con gli occhiali da sole perché ci si può fare male. Barbara però sembra molto attiva e felice di riprendere, e a quanto pare anche i suoi fan di rivederla sulla rete ammiraglia Mediaset.