Beautiful, anticipazioni puntata 7 gennaio: l’eredità lasciata da Stephanie

Beautiful, anticipazioni 7 gennaio: mentre Hope e Steffy continuano a discutere del futuro di Beth, Thomas pensa all’“eredità” lasciatagli dalla nonna.

È guerra alla Forrester. Thomas ha una lista di “buoni e cattivi” rispettivamente da salvaguardare ed espellere dalla famiglia e si sta impegnando per cercare persone fidate. Shauna sembra consigliere la visione del giovane Forrester e sta proseguendo indisturbata la sua spietata corte a Ridge Forrester, totalmente disinteressata al fatto che lui abbia già una moglie. La posizione di Brooke all’interno della famiglia è ora minacciata e anche Hope si sente sempre più in pericolo. Liam ha infatti portato Beth a far visita a Steffy senza il suo consenso, prendendo addirittura le sue difese quando la ragazza si è lamentata di non vedere abbastanza la bambina.

Leggi anche -> Il Paradiso delle Signore: Gabriella e Salvatore torneranno insieme?

Beautiful, anticipazioni 7 gennaio: Shauna e Ridge sulla stessa lunghezza d’onda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> Che Dio ci aiuti, anticipazioni 7 gennaio: un inaspettato arrivo

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che lo scontro tra Steffy ed Hope proseguirà ancora a lungo. Dopo aver messo in chiaro che Beth è unicamente figlia sua e di Liam, Hope vuole ora che il ragazzo parli con la sua ex moglie e tracci una linea netta tra amicizia e amore nel loro rapporto. La giovane Logan vuole che non ci siano più fraintendimenti: Liam è il suo fidanzato ed è impegnato con lei, anche se non c’è ancora un anello nuziale a ricordarlo al mondo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Shauna e Ridge continueranno a parlare dei propri figli, trovandosi sorprendentemente d’accordo. Nel frattempo Thomas dirà a Zoe di voler onorare quel compito che la nonna Stephanie gli ha lasciato in “eredità”: cacciare le Logan dall’azienda una volta per tutte.