Caterina Balivo. Il post di sensibilizzazione scatena gli haters. Pioggia di commenti

Caterina Balivo. La popolare conduttrice televisiva pubblica un post per sensibilizzare su argomento importante ma gli haters notano dei particolari

Manca davvero da troppo tempo Caterina Balivo sugli schermi televisivi italiani. L’ultima avventura lavorativa della popolare conduttrice di Aversa risale al programma Vieni da Me, il talk show della fascia pomeridiana, andato in onda su RaiUno fino a maggio 2020.

Dopo la lunga pausa estiva non abbiamo ritrovato il volto sorridente e i modi affabili della presentatrice della nuova guardia della tv di stato. Si sperava di ritrovarla con un progetto rinnovato a gennaio 2021 ma le aspettative sono state disattese. “Prima o poi tornerò” – ha dichiarato lei stessa tramite canali social. Nel frattempo si sta ancora godendo il suo periodo sabbatico dedicandosi al grande amore della sua vita: la famiglia.

Caterina Balivo. Lo scatto che ha fatto insorgere il web

Lontana dal piccolo schermo ma non dal suo pubblico. Caterina Balivo continua a far sentire la sua vicinanza ai fan grazie al suo profilo Instagram in cui periodicamente pubblica immagini della sua vita privata, gli hobby, gli amici, le vacanze e la famiglia.

L’ultimo post da lei condiviso ha attratto però delle critiche consistenti. La vediamo bella sorridente, abbracciata al marito, Guido Maria Brera, da cui ha avuto due figli: la piccola Cora di 3 anni e Guido Alberto di 8.

L’immagine è volta a sensibilizzare su un argomento molto importante: la salvaguardia delle spiagge e del mare grazie all’iniziativa dell’Unesco e la presentazione del Manifesto del Decennio del Mare di cui lei è madrina. La fotografia vede i coniugi in spiaggia e una didascalia recita così: “Felici come due bambini dopo aver raccolto bustoni di plastica in spiaggia. PS: per noi è iniziato il decennio del mare by Unesco”.

L’iniziativa pregevole è passata in secondo piano agli occhi degli haters che hanno commentato l’outfit troppo elegante dei protagonisti, inadatto ad una giornata passata a pulire la spiaggia, come a dubitare dell’effettivo lavoro della Balivo e del marito. Inoltre altre perplessità sono sorte riguardo le tempistiche, essendo tutta Italia in zona rossa con divieti di spostamenti attualmente ancora vigenti.

“Beati voi che vi potete spostare da una regione all’altra”, “L’iniziativa è senz’altro lodevole ma sono un attimo perplessa: come funziona da voi che io è un mese che non vedo il mio unico fratello e amici, tra zone rosse arancio, divieto di spostamenti tra comuni e regioni?”, “L’abbigliamento giusto per pulire la spiaggia… Bravi “, “Beh si, classico look di chi raccoglie buste di plastica in spiaggia” – questi sono solo una parte dei commenti al vetriolo all’indirizzo della conduttrice.