Chiara Ferragni, il pancione cresce sempre di più: è bellissima FOTO

Chiara Ferragni, il pancione cresce sempre di più: è bellissima. L’imprenditrice digitale è in attesa della sua seconda figlia e tutti non ci stanno più nella pelle

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Negli anni ha saputo farsi spazio nel mondo dell’imprenditoria e della moda da sola, con il sostegno di un ottimo team, e dopo tanti anni di soddisfazioni a livello lavorativo è riuscita a realizzarsi anche sentimentalmente sposando Federico Lucia, in arte Fedez, il nostro rapper italiano che negli anni ha fatto sognare tantissime persone con la sua musica.

Chiara Ferragni bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Chiara e Fedez si sono conosciuti nel 2016 e nel giro di cinque anni hanno realizzato tantissime cose: la proposta di matrimonio è arrivata poco dopo l’inizio della loro relazione perché sapevano quello che avevano e non sentivano il bisogno di aspettare ancora. La notizia della gravidanza è arrivata nell’estate del 2017 e a marzo 2018 Chiara ha dato alla luce Leone Lucia Ferragni, che è diventato la mascotte del mondo del web. E ora sono in attesa di una seconda splendida bambina: non si sa ancora quale sarà il suo nome ma il web non ci sta più nella pelle nell’attesa di conoscerla.

Intanto Fedez sarà a Sanremo quest’anno insieme a Francesca Michelin, proprio nel periodo in cui Chiara dovrebbe dare alla luce la bambina.