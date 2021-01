Chiara Ferragni rivela sui social: seconda gravidanza diversa dalla prima

Chiara Ferragni è in dolce attesa del secondo figlio. Sarà una bimba. L’influencer più famosa d’Italia si confida con i suoi follower parlando delle differenze tra la prima e la seconda gravidanza.

Che Chiara Ferragni utilizzi i social come un diario personale si sa. Più volte l’influencer ha raccontato di utilizzare i social network per raccogliere i suoi ricordi. E nel farlo coinvolge i suoi 22,3 milioni di follower. Chiara stringe con loro una relazione intima creando amicizie virtuali. Spesso l’imprenditrice digitale si è confidata con il suo pubblico parlando di questioni delicate. E in questi giorni si è aperta rivelando alcuni dettagli seconda gravidanza.

Chiusa in casa a causa del lockdown natalizio, la Ferragni ha passato le feste con il marito Fedez e il figlio Leone, nato nel 2018. Proprio in questi giorni ha messo a confronto la prima e la seconda gravidanza. La bellissima influencer mostra spesso il pancione nei suoi scatti. Ha rivelato di non avere alcuna nausea, sintomo diffusissimo per chi è in dolce attesa.

Nonostante questo la Ferragni ha raccontato, soprattutto nei primi mesi, di essersi sentita molto stanca. Una differenza con la prima gravidanza durante la quale aveva portato avanti molti impegni. I problemi sono sorti poi in seguito quanto all’ottavo mese, Chiara aveva avuto un problema grave alla placenta che l’ha portata a un riposo forzato. Per ora, arrivata al settimo mese, non sono arrivate per fortuna problematiche di questo tipo.

Ferragni seconda gravidanza: nome segreto fino alla nascita

“Spero non ci siano gli stessi problemi della prima gravidanza tra un po’, incrocio le dita. Se mi capiterà la stessa cosa non sarà difficile stare a riposo forzato visto il lockdown”, il racconto della Ferragni sui social.

Elemento in comune delle due gravidanze il reflusso, anche se più forte nella prima gestazione. Due ore fa il post con il video dell’ecografia della piccola. 1.188 i commenti commossi dei follower.

Chiara ha rassicurato i fan che ritornerà sull’argomento visto l’interesse. Ma è un’altra curiosità a catturare ancora di più l’attenzione: il nome della bambina. Ma la Ferragni ha dichiarato che lo svelerà solo dopo la nascita.

Il parto è previsto a marzo, mese in cui Fedez salirà sul palco di Sanremo per la prima volta.