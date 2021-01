Claudia Ruggeri sguardo dolce: tra le braccia la cagnolina Zoe – FOTO

Uno scatto tenerissimo è stato postato da Claudia Ruggeri poche ore fa. La bella showgirl ha tra le braccia la sua cagnolina Zoe. Commenti dolci dai fan.

Sguardo tenero, nelle braccia una piccola cagnolina. Claudia Ruggeri posta sul suo account Instagram un dolce scatto insieme alla sua piccola Zoe. La Ruggeri si mostra bellissima come sempre. In primo piano i suoi profondi occhi mentre quelli della cagnolina rimangono chiusi.

“Foto con occhi chiusi…fatta… ehhh niente buona serata”, la didascalia della Ruggieri che forse sperava di riuscire a catturare gli occhi aperti della sua amata cagnolina.

Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte del suo milione di follower. Mora, curve mozzafiato, la Ruggeri conquista i suoi fan con i suoi scatti. E’ molto amata non solo per la sua bellezza ma anche per la sua simpatia e intelligenza.

Claudia Ruggeri: spopola sui social condividendo momenti di vita quotidiana

Claudia posta spesso scatti insieme alla piccola cagnolina a cui ha dedicato una categoria nelle storie in evidenza. Nel suo Instagram condivide momenti di vita quotidiana. 37 anni, nata a Roma, è sposata dal 2016 con Marco Bruganelli, cognato di Bonolis.

Showgirl e influencer, ha alle spalle una carriera di successi televisivi. Il suo esordio è iniziato con alcuni lavori come modella.

Claudia si lancia poi nello spettacolo entrando a Chiambretti C’è e in ruolo minore nel film di Verdone “L’amore è bello finché dura”. Nel 2004 arriva Domenica In, al tempo condotto da Bonolis. E’ dietro le quinte che la bellissima Claudia conosce Bruganelli fratello della moglie di Bonolis.

All’epoca la Ruggeri era legata a un compagno con cui le cose non erano semplici. La gelosia per la carriera della showgirl era il motivo.

Il ragazzo la lascia proprio per questa ragione. Claudia in lacrime dopo una puntata del programma viene consolata da Marco. Tra i due nasce un amore bellissimo. Dopo 12 anni di relazione si sposano in segreto.